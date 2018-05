Gb, nozze Harry-Meghan: breve guida al matrimonio dell'anno

Roma, 8 mag. - Il 19 maggio, giorno del matrimonio dell'anno fra il principe Harry di Inghilterra e l'attrice americana Meghan Markle si avvicina. Le nozze si terranno nella avita Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor, una delle residenze della regina Elisabetta II, situato 34 chilometri ad Ovest di Londra, a mezzogiorno ora locale. Al termine, i neosposi sfileranno a bordo di una carrozza per la cittadina di Windsor. La coppia ha scelto una carrozza Ascot Landau, trainata da quattro cavalli grigi. La processione per la città terminerà alla St Georges Hall, la sala dei banchetti del castello, dove circa 600 ospiti sono invitati ad un ricevimento offerto dalla sovrana. In serata, Harry e Meghan proseguiranno i festeggiamenti nella splendida cornice di Frogmore House, nella vicina contea del Berkshire, insieme a 200 amici, per la festa offerta dal padre di harry Carlo.

Per seguire il matrimonio, meglio non avvicinarsi al castello che sarà affollatissimo e seguire Harry e Meghan giurarsi amore eterno comodamente seduti in poltrona davanti ad una tv. Come faranno milioni di persone, secondo le previsioni, fra il Regno Unito e il resto del mondo. Nel 2011 più di 24 milioni di britannici seguirono alla televisione il matrimonio del fratello maggiore di Harry William e Kate Middleton, che è tuttora uno dei 10 eventi più guardati alla tv della storia britannica. Solo i funerali della principessa Diana, madre di Harry e William, nel 1997 furono più seguiti. L'Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, officerà la cerimonia religiosa durante la quale si esibiranno i gruppi gospel Karen Gibson e The Kingdom Choir: fra le volte della splendida cappella echeggerà anche la tradizionale musica corale inglese.(Segue)