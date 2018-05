Brunetta: schizza spread e crolla Borsa,subito governo centrodestra

Roma, 8 mag. - "I mercati finanziari hanno cominciato a prezzare il rischio Italia, legato alla paura di nuove elezioni che si profilano all'orizzonte per effetto dello stallo politico che si è venuto a creare in seguito alla difficoltà di creare un nuovo Governo dopo il terzo round di consultazioni. Lo spread tra BTP e Bund tedeschi è schizzato ad oltre 130 punti base, con un aumento di 8 punti nella sola giornata di oggi. I rendimenti sui nostri titoli di Stato sono anch'essi in netta risalita". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"Anche la Borsa di Milano - ha aggiunto - ha risentito del rischio elezioni anticipate, con l'indice azionario FTSE MIB che è arrivato a perdere il 2,3%. Pesantissime le perdite per il comparto bancario che ha perso quasi il 3%, con BPER che ha perso oltre il 5%, BPM e UBI il 4% e UniCredit il 3,5%. È per evitare ulteriori crolli, soprattutto nel nostro già malconcio sistema bancario, che auspichiamo al più presto si possa formare un governo a guida centrodestra che possa ridare fiducia agli investitori internazionali".