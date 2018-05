Roma, 8 mag. - "Martina ha detto che si candida in assemblea, se c'è un candidato si vota per decidere se sarà segretario o no. Se ci saranno altri, vediamo". Lo ha detto Andrea Orlando, leader della minoranza dem, parlando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera a proposito della prossima assemblea del Pd.

"Non credo che qualcuno faccia mancare il numero legale alla vigilia delle elezioni", ha aggiunto, rispondendo a chi gli chiedeva se ci sarà un accordo su questo.