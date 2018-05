Torino, Accordo tra Arca e sindacati,ritirati 103 licenziamenti

Torino, 8 mag. - Il mantenimento delle attività di produzione, ricerca e sviluppo della Arca Technologies, multinazionale americana che opera nel settore dell'automazione bancaria, a Ivrea e Bollengo, nel torinese e ancora la riduzione degli esuberi a 78 da 103, da gestire con l'utilizzo dei contratti di solidarietà che coinvolgeranno 225 lavoratori per 12 mesi e con un piano di riqualificazione e formazione e con uscite volontarie ed incentivate: sono i termini dell'ipotesi di accordo raggiunto oggi tra la Fiom Cgil e la Direzione aziendale per evitare i 103 licenziamenti annunciati a marzo.

L'ipotesi di accordo sarà sottoposta domani al giudizio dei lavoratori mentre è già stato fissato per il 17 maggio un ulteriore incontro presso la Regione Piemonte.

"Questo risultato, frutto della mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori e della solidarietà delle Istituzioni locali e dell'intero territorio, evita un colpo durissimo per l'occupazione e difende le competenze e le produzioni di un territorio già pesantemente colpito in questi anni di crisi. Bisognerà vigilare affinché gli investimenti promessi si realizzino concretamente per rilanciare un'azienda importante e strategica" ha commentato Fabrizio Bellino responsabile di Ivrea e del Canavese per la Fiom Cgil di Torino.

La Arca Technologies è una multinazionale americana leader mondiale nell'automazione bancaria che nel 2014 ha acquisito a Ivrea e Bollengo la Cts, la Cts Cashpro ed altre aziende per oltre 300 dipendenti, poi ridotti fino agli attuali 282.

A marzo scorso l'azienda aveva aperto la procedura di licenziamento collettivo per 103 dipendenti contro cui era immediatamente scattata la mobilitazione dei lavoratori.