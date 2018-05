R. Lombardia, eletti i primi cinque nuovi presidenti Commissione

Milano, 8 mag. - Tre leghisti e due esponenti di Forza Italia saranno alla guida delle cinque Commissioni permanenti di cui oggi in Regione Lombardia sono stati eletti presidente e vicepresidenti.

Il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi (FI), ha presieduto oggi le votazioni per il rinnovo delle prime cinque Commissioni. Per domani sono in calendario le votazioni, a partire dalle ore 10, per il rinnovo delle altre tre Commissioni permanenti e delle cinque Commissioni speciali.

Ecco i Presidenti e gli Uffici di Presidenza eletti oggi. Commissione Bilancio: Presidente Silvia Sardone di Forza Italia, Vice Presidente Marco Colombo della Lega, Consigliere Segretario Ferdinando Alberti del Movimento 5 Stelle.

Commissione Affari istituzionali: Presidente Alessandra Cappellari della Lega, Vice Presidente Jacopo Scandella del Partito Democratico, Consigliere Segretario Gabriele Barucco di Forza Italia.

Commissione Sanità: Presidente Emanuele Monti della Lega, Vice Presidente Simona Tironi di Forza Italia, Consigliere Segretario Antonella Forattini del Partito Democratico.

Commissione Attività Produttive: Presidente Gianmarco Senna della Lega, Vice Presidente Paola Romeo di Forza Italia, Consigliere Segretario Samuele Astuti del Partito Democratico.

Commissione Territorio: Presidente Angelo Palumbo di Forza Italia, Vice Presidente Andrea Monti della Lega, Consigliere Segretario Massimo De Rosa del Movimento 5 Stelle.