Creval: in primo trimestre Cet1 14,4%, sopra target Bankitalia

Milano, 8 mag. - I coefficienti patrimoniali consolidati al 31 marzo 2018 del gruppo Credito Valtellinese, calcolati in applicazione del regime transitorio (phased in), risultano ampiamente superiori ai requisiti minimi richiesti, attestandosi rispettivamente: Cet1 ratio a 14,4%, Tier1 ratio a 14,5%, Total Capital ratio a 16,2%. Lo rende noto l'istituto che ha ricevuto oggi la comunicazione da parte della Banca d'Italia, a conclusione del processo di revisione prudenziale (Srep), dei requisiti patrimoniali specifici che il gruppo dovrà rispettare a partire dalla segnalazione sui fondi propri al 30 giugno.

Nel dettaglio, i requisiti sono così fissati: coefficiente di capitale primario di classe 1 (Cet1 ratio) pari al 7,075%, composto da una misura vincolante del 5,2% - di cui 4,5% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,7% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello Srep - e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale; coefficiente di capitale di classe 1 (Tier1 ratio) pari a 8,813%, composto da una misura vincolante del 6,938% - di cui 6% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,938% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello Srep - e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale; coefficiente di capitale totale (Total Capital ratio) pari a 11,125%, composto da una misura vincolante del 9,25% - di cui 8% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 1,25% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati a esito dello Srep - e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale.