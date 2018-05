Premio Raduga, 20 letterati italiani e russi in finale

Mosca, 8 mag. - Sono stati annunciati oggi i 20 finalisti del Premio Raduga, il concorso letterario italo russo per giovani autori e traduttori tra i 18 e i 35 anni, giunto ormai alla IX edizione. Per la sezione italiana della categoria Giovane narratore dell`anno del Premio, ideato dall`Associazione Conoscere Eurasia di Verona, i concorrenti ammessi alla valutazione finale sono: Ida Amlesù (classe 1990, Milano); Matteo Anichini (1992, Firenze); Alice Magnoni (1996, Sesto San Giovanni - Milano); Marta Vitale (1989, Voghera - Pavia) e Giuseppe Zarrella (1986, Cava de` Tirreni - Salerno). Completano l`elenco i narratori finalisti russi: Aleksej Artem`ev (1991, Efaevo - Repubblica di Mordovia, Russia); Bulat Chanov (1991, Kazan, Russia); Irina Michajlova (1986, Ljubercy - regione di Mosca, Russia); Timur Sazonov (1985, Sachty - regione di Rostov, Russia) e Galina Uzrjutova (1983, Ul`janovsk, Russia).

Per Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia: "Gli elaborati dei partecipanti a questa edizione del Premio Raduga testimoniano il crescente impegno delle giovani generazioni nel misurarsi con la parola letteraria che, nella contemporaneità, rischia di essere ridotta a slogan dal pervasivo potere del linguaggio digital e social. Inoltre, evidenziano una fondata preoccupazione per una società sempre meno a misura d`uomo, appiattita sulle aride leggi della finanza, della tecnologia e della competizione ad ogni costo".

Tra i talenti italiani che hanno concorso nella categoria `Giovane traduttore dell`anno`, si sono distinti nella traduzione di alcuni grandi classici della letteratura russa Alice Bravin (1987, Udine); Donatella Caristina (1984, Messina); Niccolò Galmarini (1985, Albavilla - Como); Federico Iocca (1985, Roma) e Roberta Sala (1987, Voghera - Pavia). Assieme a loro i cinque finalisti russi tra i quali verrà scelto il più abile traduttore delle opere italiane: Julija Galatenko (1982, Mosca); Marija Titievskaja (1990, Jaroslavl`); Anna Tigaj (1989, Mosca); Ekaterina Spirova (1988, Mosca) e Julija Gimatova (1994, Saratov).

Selezionati da due commissioni composte da esponenti del mondo editoriale e letterario dei due Paesi, che hanno valutato i lavori di 705 iscritti gratuitamente alla IX edizione del Premio provenienti da Italia (209 narratori e 74 traduttori) e Russia (401 narratori e 21 traduttori), i vincitori saranno svelati il prossimo 29 giugno a Irkutsk, la `Parigi della Siberia`, e riceveranno, oltre alla pubblicazione delle loro opere sull`Almanacco letterario bilingue edito da Conoscere Eurasia, anche un premio in denaro (5.000 euro per il `Giovane narratore dell`anno` e 2.500 euro per il `Giovane traduttore`).

Nato nel 2010 per promuovere l`interscambio culturale tra Italia e Russia, il IX Premio Raduga è organizzato da Associazione Conoscere Eurasia, Istituto Letterario Gor`kij di Mosca e Agenzia Federale per la stampa e le comunicazioni di massa della Federazione Russa (Rospechat`) con il sostegno di Consolato Onorario della Federazione Russa in Verona, Banca Intesa Russia, Veolia e la partecipazione della Fondazione Russkij Mir.

La giuria italiana del Premio è composta da Inge Feltrinelli (presidente), Marco Drago, Flavio Ermini, Maria Pia Pagani, Stefania Pavan e Alberto Rollo. Mentre Boris Tarasov (presidente), Aleksej Varlamov, Nina Litvinec, Elena Pasternak, Evgenij Solonovic e Anna Jampol`skaja sono i membri della commissione russa.