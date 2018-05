Toninelli: a luglio M5S arriva al 40%, italiani vogliono votare

Roma, 8 mag. - "Le elezioni a luglio? Penso che ce la facciamo ad arrivare al 40% ed esser autonomi. Diremo agli italiani 'non votate i sabotatori' Renzi e Berlusconi, ma c'è anche Salvini, che si è sempre parlato con Renzi". Lo dice il capogruppo M5S al Senato Danilo Toninelli, oggi al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Voi avete chiesto il voto a luglio ma l'accusa che vi viene mossa è che in quel caso ci sarebbe un forte calo dei votanti. "Negli Usa ed in Gran Bretagna si vota un solo giorno, rispettivamente il martedì ed il giovedì. Entrambi giorni lavorativi e infrasettimanali. Ma nessuno rompe le scatole... gli italiani fanno fatica ad arrivare a fine mese e a luglio sono tutti al mare? Ma non scherziamo. Gli italiani vogliono votare, vogliono contare e vogliono partecipare".

Cosa direte nella possibile nuova campagna elettorale? "Nei giorni che ci separeranno dall''8 o il 22 luglio andremo a raccontare il cinismo e i tradimenti che ci sono stati in questi 60 giorni, dove Renzi e Berlusconi, con la connivenza di Salvini, hanno fatto di tutto per evitare che gli 11 milioni di italiani che rappresentiamo andassero al governo". Chi l'ha delusa di più? "Non parlerei di delusione ma più di un rammarico, da cittadino".