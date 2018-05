Girelli: confidiamo in più controlli su appalti Sanità lombarda

Milano, 8 mag. - "Auguriamo buon lavoro al nuovo direttore generale della sanità lombarda, Luigi Cajazzo, garantendo il nostro puntuale e preciso apporto nell'affrontare le tante criticità presenti nel sistema sanitario lombardo, soprattutto rispetto all'applicazione della riforma del 2015. La rivisitazione della presa in carico dei malati cronici, il tema dei ticket e la crescente denuncia di paventate chiusure di presidi sui territori sono indubbiamente le principali emergenze, senza dimenticare la necessità di un maggior controllo e di un'effettiva trasparenza nella gestione di appalti e affidamento di servizi. Anche in tal senso vogliamo leggere la designazione del dottor Cajazzo". Lo ha dichiarato il capodelegazione Pd in commissione sanità del Consiglio regionale lombardo, Gian Antonio Girelli.