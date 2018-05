Russia, Putin non butta il tandem e difende Medvedev alla Duma

Mosca, 8 mag. - Non una promozione piena, ma ben lungi dalla bocciatura che qualcuno preannunciava: Dmitry Medvedev non ha avuto soltanto i numeri in Parlamento per tornare a capo del governo in Russia. Ha avuto oggi anche la benedizione (dopo la candidatura) del presidente Vladimir Putin, che gli ha riconosciuto di aver saputo attraversare gli anni difficili (gli ultimi 6), riuscendo a salvare la prospettiva di sviluppo della Federazione Russa. E se in molti ormai da tempo davano il tandem rotto, quello stesso tandem che aveva permesso nel 2008 l'arrocco, e poi nel 2012 l'avvicendamento, in queste ore la bicicletta a doppi pedali sembra andare con una velocità da record.

Putin ha tenuto un breve discorso oggi alla Duma. "Dmitry Anatolyevich non ha bisogno di presentazione speciale" ha dichiarato. "Negli ultimi 6 anni ha diretto il governo del Paese. Sapete bene quanto siano stati difficili questi anni. Nuove sfide, una situazione in rapida evoluzione, per il nostro Paese è stato un momento caldo, a volte sembrava anche drammatico. Nonostante queste difficoltà, il governo è riuscito a risolvere non solo il problema dell'emergenza straordinaria, ma allo stesso tempo preservare la prospettiva di sviluppo, costantemente aumentando le opportunità, a medio e lungo termine", ha detto Putin, parlando alla Duma di Stato.

Putin ha insomma tirato fuori dal cappello il solito coniglio, mentre in molti si sarebbero aspettati altro. Giochi di prestigio insoliti, colpi di scena. Ma evidentemente le manovre per silurare il premier sono andate male. E Putin che in genere ama stupire l'auditorio, ha scelto la strada più logica. Riconfermare chi, benchè contestato in piazza dal blogger Navalny e dall'opposizione extraparlamentare, ha retto la botta delle sanzioni, della bufera con l'Ovest, della crisi ucraina. Con qualche risultato interessante in economia e produzione agricola e industriale.

Ieri 7 maggio Putin per la quarta volta è diventato presidente e ha accettato le dimissioni del governo. Poche ore dopo, il Cremlino ha detto che Putin ha presentato la candidatura di Medvedev alla Duma di Stato per l'approvazione del primo ministro. Oggi, in tempi stretti, la camera bassa de parlamento russo ha approvato Medvedev premier con 374 voti su 430 e il presidente ne ha sancito la nomina a capo del governo.

Ieri il decreto sullo sviluppo della Russia fino al 2024 ha rafforzato gli obiettivi del messaggio di Putin all'Assemblea federale di marzo: entrare nella top 5 delle maggiori economie del mondo, dimezzare la povertà e allungare l'aspettativa di vita a 78 anni. Oltre a combattere la mortalità da malattie cardiovascolari e oncologiche, Putin propone di concentrarsi sulla prevenzione e promozione di stili di vita sani, nuove tecnologie mediche, la diffusa disponibilità di assistenza sanitaria di base, compreso l'aumento del numero di medici.