Casellati: grazie ai volontari della Croce rossa

Roma, 8 mag. - "Nella Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa desidero far giungere il più sincero ringraziamento, a nome del Senato della Repubblica, agli oltre 17 milioni di volontari che, in tutto il mondo, svolgono quotidianamente uno straordinario lavoro". Lo ha dichiarato in una nota la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

"Donne e uomini - ha aggiunto - impegnati a dare aiuto sanitario e conforto morale non solo in scenari di guerra, ma in qualunque circostanza di emergenza e bisogno. Preziosissima, poi, l'azione di prevenzione dai rischi che la Croce Rossa svolge, nonché quella di informazione rivolta soprattutto ai più giovani per promuovere stili di vita sani".

"Ai 160mila volontari italiani della Croce Rossa rivolgo il mio personale apprezzamento per un'attività insostituibile, sempre al servizio del bene comune e della salvaguardia della dignità umana", ha concluso Casellati.