Fratoianni: Minniti e Orlando spieghino episodio pentito picchiato

Roma, 8 mag. - "Che un collaboratore di giustizia, in questo caso un commercialista pentito nell'inchiesta sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Emilia, venga raggiunto in una località protetta, e sia vittima di un feroce pestaggio, non sta né in cielo né in terra". Lo ha affermato in una nota il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali, in merito a quanto accaduto ad un collaboratore di giustizia dell'inchiesta Aemilia, violentemente aggredito in una località protetta.

"E' un episodio di una gravità senza precedenti - ha proseguito l'esponente di Leu - per questo chiediamo al ministro dell'Interno e a quello della Giustizia come sia potuto accadere".

"Lo Stato ha il dovere di assicurare la protezione - ha concluso Fratoianni - a chi contribuisce a lottare e a sconfiggere la criminalità organizzata".