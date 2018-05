California verso obbligo di pannelli solari sulle case nel 2020

New York, 8 mag. - Entro il 2020 tutte le nuove case costruite in California potrebbero dovere avere i pannelli solari. Domani la California Energy Commission voterà per approvare questo provvedimento e rendere i pannelli un obbligo per le case più alte di tre piani. Oggi solo il 15-20% delle nuove case costruite nello stato hanno i pannelli.

Se dovesse passare la legge trasformerà le case in piccoli produttori e distributori di energia. E forse in futuro la California dipenderà sempre meno dai combustibili fossili e punterà sempre di più sull'energia solare ed eolica. L'attuale legge, approvata nel 2007, prevede che entro il 2020 le case californiane debbano arrivare ad avere un bilancio uguale a zero tra l'energia prodotta e quella sprecata. Tuttavia in questo momento i politici sostengono che non sia abbastanza.

Nel 1980 Israele ha fatto una scelta molto simile: invece di importare gas e petrolio ha puntato sul solare. In quegli anni ad esempio obbligò i residenti a istallare un sistema in grado di scaldare l'acqua di casa attraverso il sole e non con lo spreco di combustibili fossili.