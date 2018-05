Ue: piena fiducia in Mattarella e nelle istituzioni italiane

Bruxelles, 8 mag. - La Commissione europea ha ribadito la sua "piena fiducia" nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella per quanto riguarda le prospettive di risoluzione della crisi politica seguita alle elezioni del 4 marzo in Italia. "Non siamo mai preoccupati né abbiamo altre emozioni per queste questioni; abbiamo piena fiducia nel presidente della Repubblica e nelle istituzioni italiane. Non ho altro da aggiungere", ha detto il portavoce Alexander Winterstein, rispondendo alla stampa italiana durante il briefing quotidiano dell'esecutivo comunitario.

A una successiva domanda sul rischio che la prolungata incertezza politica possa avere conseguenze sui mercati e allargare lo spread fra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi (un rischio evocato in una frase delle Previsioni economiche di primavera, presentate dalla Commissione il 3 maggio scorso), Winterstein ha aggiunto: "Le previsioni economiche sono chiare, noi non diamo valutazioni sulla situazione politica in Italia. Una previsione è una previsione, è stata pubblicata. Per quanto riguarda il procedimento costituzionale in corso in Italia, non ho nulla da aggiungere".