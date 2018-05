Ricerche Google rappresentano il 40% delle emissioni CO2 del web

New York, 8 mag. - Fare ricerche su Google non solo fa sprecare energia ma emette anidride carbonica: i 3,5 miliardi di richieste al giorno fatte al motore di ricerca rappresentano il 40% del totale delle emissioni di internet. Il web infatti dipende da milioni di server che conservano e processano i nostri dati in tutto il mondo e che richiedono moltissima energia per funzionare.

La maggior parte dell'energia proviene da fonti non rinnovabili: uno studio del 2015, scrive il quotidiano online Quartz, sostiene che l'attività di internet emetta la stessa quantità di anidride carbonica dell'industria aerospaziale.

Secondo i dati raccolti dal progetto CO2GLE dell'artista e ricercatrice, Joana Moll, Google processa 47.000 richiesta ogni secondo, che rappresentano 500 chili di emissioni di CO2 ogni secondo, ovvero 0,01 chilogrammi per richiesta. Un portavoce di Google intervistato da Quarzt ha detto che offrire il servizio della piattaforma a una persona emette in un mese la stessa quantità di gas serra che percorrere quasi due chilometri in auto.