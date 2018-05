Malan (Fi): no a governo neutrale, parole Giorgetti superflue

Roma, 8 mag. - "Noi di Forza Italia diciamo no ad un governo neutrale". A parlare è Lucio Malan, senatore di Forza Italia, ospite di Un Giorno da Pecora Rai Radio1. Giorgetti ha detto che se voterete il governo di tregua la Lega considera conclusa la vostra alleanza. "Non ho capito perché lo abbia detto, non abbiamo mai detto di volerlo votare. Mi sembra una raccomandazione superflua". Quando volete andare al voto? "Votare a luglio renderebbe difficile a molti andare a votare. Noi riterremmo più normale fare le elezioni in autunno, per consentire alle persone di andare a votare più facilmente. Ma le date non le stabiliamo noi, quindi questo non è un problema".