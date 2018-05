Nonostante la guerra nel 2017 arrivati in Yemen 100.000 migranti -2

Roma, 8 mag. - "Una volta nello Yemen, molti migranti soffrono per mano di contrabbandieri crudeli e altri criminali, inclusi abusi fisici e sessuali, torture per riscatto, detenzione arbitraria per lunghi periodi di tempo, lavoro forzato senza retribuzione e persino la morte" ha denunciato IOM.

Lo scorso mese, l'Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto che documentava dipendenti del governo yemenita che avevano "torturato, violentato e giustiziato" migranti e richiedenti asilo presso il centro di detenzione di migranti Buraika nella provincia meridionale di Aden, dove ha sede il governo sostenuto dall'Arabia Saudita.