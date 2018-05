Media, Pompeo agli alleati: Usa fuori da accordo nucleare iraniano

New York, 8 mag. - Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, avrebbe detto ai suoi colleghi dell'E3 - Francia, Germania e Regno Unito - che il presidente Donald Trump ha deciso di ritirare il Paese dall'accordo sul nucleare iraniano, perché non soddisfatto dei possibili cambiamenti all'intesa su cui i negoziatori statunitensi e degli altri Paesi hanno lavorato negli ultimi quattro mesi. Secondo Axios, l'annuncio sarebbe stato dato venerdì durante una conference call con i colleghi.

I funzionari di Unione europea, Francia, Germania e Regno Unito si incontreranno oggi a Bruxelles, in Belgio, in vista dell'annuncio di Trump, previsto alle 14 (le 20 in Italia). Dopo le dichiarazioni del presidente statunitense, le potenze europee dovrebbero far uscire un comunicato congiunto per affermare che resteranno nell'accordo stipulato con Teheran.