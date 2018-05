Incendio bus Roma, Calabria (Fi): Raggi non all'altezza

Roma, 8 mag. - "Le immagini dell'autobus in fiamme a via del Tritone, con grave pericolo sia per gli occupanti che per i passanti, sono l'istantanea del declino di Roma sotto la giunta grillina. L`esigenza di manutenzione dei mezzi Atac è stata sollevata da tempo e sistematicamente ignorata". Lo dichiara la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria.

"Sembra esserci solo una logica - aggiunge - che guida l`amministrazione Raggi: l`affidamento alla pura casualità. Ciò accade per lo stato delle strade, dove le buche non sono mai state coperte e l`asfalto continua a spaccarsi, come per il sistema trasporti. Per non parlare del miglioramento del ciclo rifiuti e della lotta al degrado, sempre sbandierati ma mai realizzati. Confidare nel 'poteva andare peggio' non è dignitoso per nessuna città, figurarsi per la Capitale d`Italia".