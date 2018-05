Incontro Fi-sindacati Polizia: subito più risorse per comparto

Roma, 8 mag. - Si è tenuto oggi in Senato un incontro organizzato dalla Consulta Sicurezza di Forza Italia con i rappresentanti sindacali della Polizia di Stato, tra i quali Anfp, Coisp, Consap, Fsp, Sap, Siap, Siulp, Uil Polizia. E' quanto si legge in una nota di Forza Italia.

L'incontro (presieduto dai due responsabili della Consulta, Maurizio Gasparri ed Elio Vito, dalle due capigruppo di Forza Italia di Camera e Senato, Maria Stella Gelmini e Annamaria Bernini e dal portavoce unico dei gruppi, l'onorevole Giorgio Mulé) oltre ad essere un`occasione di confronto e di collaborazione anche con le due nuove responsabili dei gruppi parlamentari, che pure in passato avevano partecipato agli appuntamenti della Consulta, è stata l'occasione per un confronto sulle tematiche che interessano donne e uomini della Polizia di Stato in vista dell'avvio dei lavori parlamentari.

"Oltre ad aver ribadito la massima attenzione ai temi cari a tutto il comparto sicurezza-difesa, e alla necessità di maggiori tutele per le forze dell'ordine - prosegue la nota - nell'immediato il lavoro di Forza Italia si tradurrà nel sollecitare una soluzione per quanto riguarda l'annosa vicenda del rinnovo del contratto che, avviata in piena campagna elettorale si è arenata all'indomani del voto. L'impegno quindi è a sollecitare l'esigibilità dei fondi stanziati per l'accessorio del comparto sicurezza-difesa e a reperire le ulteriori risorse per l'attuazione dell'area negoziale autonoma della dirigenza di polizia i cui fondi stanziati ad oggi risultano insufficienti per le esigenze. Un ottimo punto di partenza, lo hanno definito i rappresentanti sindacali e i parlamentari, per poter proseguire il lavoro che da sempre forza Italia conduce al fianco di chi, giornalmente, a maggior ragione in questo periodo, si occupa di tutelare la nostra sicurezza".