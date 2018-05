Russia, Zhirinovsky appoggia Medvedev, dopo niet comunisti e RG

Mosca, 8 mag. - La fazione LDPR sosterrà la candidatura di Dmitry Medvedev per la carica di primo ministro. Lo ha ha detto il pittoresco leader del partito liberale, il nazionalista Vladimir Zhirinovsky durante la sessione plenaria della Duma. Si aggiunge quindi alla posizione del partito Russia Unita, che ha la maggioranza nella Duma di Stato (Camera bassa del parlamento russo) e che ha sostenuto la candidatura di Dmitri Medvedev, a rimanere primo ministro.

Medvedev partecipa oggi all'incontro della Duma, che dovrebbe prendere in considerazione la questione della sua approvazione come capo del governo su proposta del presidente russo Vladimir Putin. "Votiamo per dare il consenso alla candidatura di Dmitry Anatolyevich Medvedev", ha detto Zhirinovsky.

Il Partito Comunista (KPRF) ha annunciato che negherà il suo sostegno a Medvedev, il vicepresidente di questo gruppo, Nikolai Kolomeitsev, ha detto ai giornalisti.

"Non abbiamo cambiato idea in due settimane", ha detto, ricordando la reazione negativa dei comunisti alla relazione di Medvedev sui risultati del lavoro del suo governo negli ultimi sei anni.

Da parte sua, il primo vice presidente della fazione Russia Giusta, Mikhail Emelyanov, ha pure dichiarato che il suo partito voterà contro la candidatura di Medvedev. Il governo russo, guidato da Medvedev dal 2012, si è dimesso lunedì al momento in cui Putin si è insediato per un nuovo mandato presidenziale.