Leoncavallo (Fi): No alla regolarizzazione del centro sociale

Milano, 8 mag. - "Forza Italia farà sentire la sua voce in consiglio comunale per opporsi alla decisione del sindaco Sala, che vorrebbe regolarizzare il centro sociale Leoncavallo. Concedere un trattamento di favore a chi da decenni opera nella più totale illegalità (occupando stabili privati, evadendo le tasse e rifiutandosi di pagare l`affitto) è un affronto ai tanti cittadini onesti che col sudore della fronte lavorano per arrivare a fine mese e far quadrare i conti". Lo ha affermato Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.

"Complimenti al centrodestra in Municipio 2, che domani alle 18 ha indetto una commissione aperta ai cittadini per discutere della questione, evitando che la giunta prenda impegni senza informare i milanesi". Per l`esponente azzurro "è grave l`assenza dell`assessore alla Sicurezza Scavuzzo, che ha declinato l`invito del centrodestra, sottraendosi a un confronto doveroso. Ci auguriamo che il sindaco Sala e gli altri esponenti del centrosinistra partecipino all`incontro, assumendosi la responsabilità delle loro decisioni di fronte ai residenti".