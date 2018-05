Leoncavallo, Fdi Milano: Comune usi immobile per scopi sociali

Milano, 8 mag. - "Che una situazione di illegalità vada 'ormai accettata', come ha detto Sala sul Leoncavallo, non sta né in cielo né in terra e dovrebbe essere un sindaco il primo a pensarla così e dare il buon esempio". Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d`Italia in Regione Lombardia".

Per Fdi, non è "solo una questione di principio, bensì anche di politiche sociali. Se Sala vuole acquisire l`immobile dei Cabassi - ha proseguito Lucente - lo utilizzi poi per i milanesi svantaggiati, per i disabili, per il recupero scolastico, per le ragazze madri Potremmo fare decine di esempi di iniziative a sostegno dei cittadini che certo avrebbero più dignità e più senso rispetto al lasciare un immobile in mano a un gruppo di abusivi che infrangono regolarmente le leggi. Spero - ha aggiunto - di dire una cosa ovvia se sottolineo che le iniziative svolte dal Leoncavallo (feste della droga, concerti senza permessi, bar senza scontrini...) non sono propriamente 'attività sociali'".