Pirelli: no effetti da misure Ue antidumping su pneumatici Cina

Milano, 8 mag. - Con riferimento al Regolamento Ue 2018/683 del 4 maggio 2018, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati pneumatici del tipo utilizzato per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese, il gruppo Pirelli precisa che "Pirelli Tyre Co. Ltd non appartiene ad Aeolus Group" e che tali misure antidumping "non hanno effetti su Pirelli in quanto focalizzata solo su pneumatici per Car, Moto e Velo".

Pirelli Tyre Co. Ltd, si precisa ulteriormente in un comunicato, è "una società del gruppo Pirelli, l`unica 'Pure Consumer Tyre Company' a livello globale".