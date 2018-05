Anima, ad aprile raccolta netta positiva per 311 milioni

Roma, 8 mag. - La raccolta netta del Gruppo Anima nel mese di aprile è stata positiva per circa 311 milioni di euro, per un totale da inizio anno pari a circa 919 milioni di euro; il totale delle masse gestite a fine mese è pari a circa 95,0 miliardi di euro, in aumento di circa il 28% rispetto al dato di fine aprile 2017.

"Nel mese di aprile l`attività commerciale è proseguita in linea con il buon andamento del primo trimestre; le masse complessive a fine mese hanno beneficiato, oltre che della raccolta netta, anche di un positivo contributo dalla performance dei prodotti gestiti", ha commentato Marco Carreri, amministratore delegato di Anima Holding e Anima Sgr.