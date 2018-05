Intesa Sp, Messina: presto per alleanza in AM, stiamo valutando

Milano, 8 mag. - E' presto per parlare di una possibile partnership per l'asset management. Lo ha spiegato il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in conference call. "Abbiamo avviato il business plan solo due mesi fa - ha detto - abbiamo bisogno di tempo per fare tutte le possibili analisi nel modo giusto. Nell'asset management è importante ottenere economie di scala, noi vogliamo essere leader nel settore e per esserlo se c'è la possibilità di fare un'alleanza strategica con un player globale valuteremo la possibile combinazione ma è qualcosa sui cui stiamo ancora lavorando".