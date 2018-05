Incendio bus Roma, Anzaldi: commissione speciale convochi Raggi

Roma, 8 mag. - "Valutare in ufficio di Presidenza di convocare in audizione il sindaco Virginia Raggi sulla situazione del trasporto pubblico a Roma". E` quanto ha chiesto il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi in una lettera inviata al presidente della Commissione Speciale della Camera, Nicola Molteni.

"Quest`oggi la città di Roma - scrive Anzaldi nella lettera - ha visto l`incendio di un mezzo di trasporto Atac in pieno centro in via del Tritone ed un altro incendio di un altro mezzo in località `Infernetto-Casalpalocco`, senza gravi conseguenze per gli utenti anche se una commessa di un negozio su via del Tritone è stata costretta a ricorrere alle cure ospedaliere per ustioni. Si tratta di casi che purtroppo nella Capitale si ripetono da tempo e che sono il segnale di un evidente criticità presente nell`ambito del trasporto pubblico. Se la legislatura avesse avuto un avvio normale e fossero state già costituite le commissioni permanenti avrei rivolto la richiesta dell`avvio di una indagine conoscitiva sulla condizione del trasporto pubblico nella Capitale considerati i sistematici disservizi presenti. Purtroppo così non è e pertanto chiedo di valutare in ufficio di Presidenza la possibilità quanto meno di convocare in audizione il Sindaco di Roma su quanto accaduto oggi. Sono consapevole che ai termini di Regolamento si tratta di una richiesta assolutamente particolare ma in considerazione dell`attuale condizione del parlamento ed in assenza di costituzione delle Commissioni permanenti, la Commissione Speciale è l`unico organo funzionante nel corso della XVIII legislatura".