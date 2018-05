Facebook pubblica lista "issue ad" che richiedono autorizzazione

New York, 8 mag. - Facebook ha appena pubblicato una lista di temi che hanno bisogno di una autorizzazione per essere presenti all'interno di una pubblicità sulla piattaforma. Si chiamano "issue ad" e comprendono diversi argomenti tra cui l'aborto, i diritti civili, l'economia, la politica estera, le riforme del governo, le armi, la salute e molti altri.

Tuttavia, scrive Axios, non è facilmente definibile il confine che Facebook sta cercando di tracciare. Il quotidiano online Usa spiega che una pubblicità elettorale è chiaramente definibile, mentre una "issue ad" ha un confine molto più complesso. Per ora, ha fatto sapere Facebook, si tratta solo di una lista iniziale: il colosso infatti sta lavorando con diverse agenzie esterne, tra cui Comparative Agendas Project, che si occupa di analizzare e confrontare le politiche dei diversi stati del mondo.

Per questo Facebook ha detto che la lista cambierà e diventerà sempre più chiara e specifica. Il colosso americano sta cercando di prepararsi alle elezioni di Midterm di novembre e così evitare nuovi attacchi come quelli avvenuti nel corso delle presidenziali americane del 2017. Inoltre anche lo scandalo Cambridge Analityca ha portato il gruppo a fare importanti cambiamenti: la società di consulenza ha usato i dati dei profili di 87 milioni di utenti Facebook per fare pubblicità mirate a favore di Donald Trump.