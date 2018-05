Gb, Johnson all'attacco di May: folle piano intesa doganale... -2

Roma, 8 mag. - In un'intervista che ha portato alla ribalta le lotte intestine nel governo Johnson ha detto che il metodo "non è mai stato sperimentato e renderebbe molto, molto difficile stringere accordi di libero scambio". "Con la nuova partnership doganale, c'è un sistema folle in base ai quale si finirebbe per raccogliere le tariffe per conto della Ue alla frontiere britannica" ha detto. "Se la Ue decide di imporre tariffe su qualche bene che la Gran Bretagna vuole importare a poco prezzo, non c'è nulla che possiamo fare". I ministro pro-Brexit, tra cui lo stesso Johnson privilegiano una soluzione alternativa, la cosiddetta "max fac", che punta sulla tecnologia per ridurre al minimo i controlli di frontiera.

May ha rinviato la sua scelta tra le due modalità dopo una riunione tesissima della commissione Brexit la scorsa settimana, durante la quale i ministri di interno e difesa, Sajid Javid e Gavin Williamson, hanno espresso perplessità sulla partnership doganale, insieme a Johnson, al segretario per l'Ambiente Michael Gove, e a quello del commercio internazionale Liam Fox.

May, insieme al cancelliere Philip Hammond, alla ministra per il Nordirlanda Karen Bradley e al ministro per le imprese Greg Clark, preferisce l'opzione partnership.