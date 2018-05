Gb, Johnson all'attacco di May: folle piano intesa doganale con Ue

Roma, 8 mag. - Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson ha lanciato un attacco senza precedenti contro il progetto preferito della premier Theresa May di intesa doganale con la Ue dopo la Brexit, definendolo "folle" e affermando che non dà a Londra il controllo della politica commerciale. Durante una visita a Washington, Johnson ha detto che la partnership doganale, una della due opzioni allo studio della commissione Brexit del governo, sarebbe inaccettabile.

Downing Street ha commentato sostenendo che la premier continua ad avere piena fiducia in Johnson, ma un portavoce ha sottolineato che l'intero governo ha sottoscritto il discorso di May alla Mansion House nel quale la premier ha esposto i progetti per il dopo Brexit.

Le parole del ministro degli Esteri danno un segnale che potrebbe essere pronto a dimettersi se May porterà avanti il progetto in base al quale il Regno unito raccoglierebbe le tariffe sull'import Ue per conto di Bruxelles. Questa soluzione consentirebbe di risolvere il problema del confine irlandese, ma i portabandiera della Brexit nel governo ritengono che sia macchinosa e che potenzialmente riapra la porta all'unione doganale.

(segue)