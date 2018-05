Intesa Sp, Messina: partenza eccellente del piano di impresa

Milano, 8 mag. - "Una partenza eccellente del nostro piano di impresa". Così il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha presentato agli analisti i numeri del primo trimestre del gruppo, evidenziando come il risultato netto raggiunto (1,252 mld, +39%) sia stato "il migliore del primo trimestre dal 2008" e come sia stato anche "il miglior primo trimestre di sempre per le commissioni".

Sulla riduzione dei crediti deteriorati "abbiamo fatto un capolavoro", ha detto Messina, avendo già raggiunto circa la metà dell'obiettivo di riduzione del piano di impresa al 2021. Il Ceo ha sottolineato anche la riduzione di circa 25 miliardi dei crediti deteriorati rispetto ai massimi di settembre 2015 includendo l'accordo con Intrum, che ha portato al più basso stock di crediti deteriorati lordi dal 2011 (netti dal 2009).