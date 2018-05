Rampelli (Fdi): non esistono governi neutrali

Roma, 8 mag. - "Non esistono governi neutrali. Il presidente della Repubblica avrebbe dovuto semplicemente dare incarico al Centrodestra che è arrivato primo, per provare a trovare una maggioranza in Parlamento. Sarebbe stato un governo di minoranza, ma con una maggioranza nettamente superiore a qualsiasi altra soluzione. Anche il governo tecnico sarebbe di minoranza, quindi perché quello va bene e il governo di centrodestra no? Il sospetto che questo governo neutrale debba essere in realtà un Monti-bis è legittimo". Lo ha detto Fabio Rampelli, capogruppo di Fratelli d`Italia alla Camera, a Radio Cusano Campus.

"Se fosse incaricata una persona completamente esterna - ha aggiunto - sarebbe innanzitutto una mortificazione per la democrazia, perché allora a che cosa serve andare a votare? Scatta il timore che ci sia un retro pensiero, che ci sia un orientamento politico, del resto Mattarella per quanto possa parlare di neutralità è espressione del Pd ed è stato voluto da Renzi".

Secondo Rampelli, "se le cose dovessero rimanere così sicuramente dovremo tornare a votare. Sarebbe preferibile farlo con una correzione della legge elettorale, introducendo il premio di maggioranza. Anche se dubito che il Pd sia disponibile da questo punto di vista. Il rischio che dopo il voto ci si possa ritrovare nella fase di stallo di oggi è alto, quindi forse il Presidente della Repubblica potrebbe fare questo anziché inventare soluzioni un po` bislacche. Forse il capo dello Stato potrebbe dire alle forze politiche, con la stessa autorevolezza con cui ieri le ha bacchettate, che va introdotto un premio di maggioranza".