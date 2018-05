Lombardia, Fi: esercito nei treni possibilità da valutare

Milano, 8 mag. - "Gli ultimi, gravi episodi di violenza avvenuti all`interno dei convogli regionali rappresentano un campanello d`allarme da non prendere alla leggera. Occorre pensare a provvedimenti concreti per tutelare ancor di più la sicurezza del personale e dei passeggeri". Lo ha affermato Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. "Forza Italia appoggia la linea del presidente Fontana - ha aggiunto - che assieme alla maggioranza di centrodestra sta valutando l`ipotesi di introdurre personale ha concluso a bordo delle vetture. Nei prossimi giorni - conclude - valuteremo tutte le ipotesi con le autorità competenti, affinché pendolari e dipendenti possano viaggiare in totale sicurezza, senza dover temere in alcun modo per la loro incolumità".