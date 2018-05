Péruzy: cyber, per SII misure da infrastruttura strategica

Roma, 8 mag. - "Il Sistema Informativo Integrato rappresenta una infrastruttura essenziale per la fornitura di energia elettrica e gas. Due servizi vitali, la cui fruizione è tra l`altro rivelatrice delle caratteristiche sociali ed economiche degli individui. Per questo, Acquirente Unico lavora costantemente nella direzione di assicurare riservatezza e integrità dei dati di consumo registrati nel SII".

Questa la dichiarazione del Presidente e Amministratore Delegato di Acquirente Unico, Andrea Péruzy, a valle del suo intervento all`incontro del Club Ambrosetti di Bruxelles "Towards an effective European (cyber)security policy" alla presenza di Julian King, Commissario per la Sicurezza dell`Unione.

"E` essenziale che si giunga anche in Italia a un quadro normativo esaustivo in materia di cyber security", ha proseguito Péruzy. Il 9 maggio scade, infatti, il termine per il recepimento della Direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nei settori dei servizi essenziali e digitali.

Lo schema di Decreto Legislativo recante l`attuazione della Direttiva è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 8 febbraio e si trova ora al vaglio della Commissione Speciale della Camera. Il documento prevede, tra le altre cose, che entro il 9 novembre siano identificati gli operatori dei servizi essenziali che dovranno attenersi agli obblighi in materia di cyber security sanciti dalla Direttiva.

"Agire con tempestività in fatto di cyber security - ha aggiunto Péruzy - è tanto più importante in vista della possibilità per i consumatori di accedere ai dati registrati nel SII, come previsto dalla Legge di Bilancio 2017 e da alcune consultazioni dell`Autorità di regolazione di settore".

"Il mercato, fatto di imprese e consumatori, può trarre grande valore dal sicuro utilizzo dei dati di consumo individuali. Penso, per esempio, a una scelta più consapevole tra offerte o all`adozione di misure di risparmio energetico", ha osservato l`AD di Acquirente Unico.

"Affinché ciò accada è necessario che i consumatori non siano scoraggiati dal partecipare al mercato. E che, quindi, tanto loro quanto gli operatori - ha concluso Péruzy - abbiano certezza che una infrastruttura strategica come il SII abbia in dotazione delle misure più avanzate per assicurare autenticità, riservatezza e integrità dei dati in essa contenuti".

Con quest`ultimo incontro e dopo la presenza, tra gli appuntamenti più importanti, al workshop del Bruegel Institute "Impact of Brexit on the EU energy system" e al primo Forum nazionale sulla "Povertà Energetica in Spagna", continua il percorso di Acquirente Unico in campo europeo.

Acquirente Unico porta, così, la propria esperienza in merito a temi quali la povertà energetica, le misure per la tutela della riservatezza e integrità dei dati di consumo dei clienti finali di energia, l`evoluzione dei mercati energetici e la gestione delle scorte strategiche di petrolio.