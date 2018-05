Iraq, 30 settembre elezioni legislative e presidenziali in Kurdistan

Roma, 8 mag. - Il capo del governo autonomo del Kurdistan iracheno Nichervan Barzani ha annunciato oggi che le elezioni presidenziali e parlamentari si terranno il prossimo 30 settembre. Lo ha riferito l'emittente curda Rudaw.

Le elezioni per scegliere la nuova assemblea e il presidente della regione autonoma era fissata per il primo novembre 2017 ma venne rinviata dopo l'aperta ostilità contro la regione curda mostrata dal governo centrale di Baghdad a seguito della schiacciante vittoria del sì in un referendum per l'Indipendenza del Kurdistan da Baghdad.

Il prossimo 12 maggio si svolgeranno in Iraq le elezioni per il nuovo parlamento del Paese.