Roma, 8 mag. - "Davanti a fatti come questi, diventa ancora più evidente quanto sia fragile oggi l'assistenza sanitaria in Yemen e anche quanto sia fondamentale per i civili coinvolti in questo conflitto", dichiara Al-Alimi di Msf.

Msf lavora in 13 ospedali e centri sanitari in Yemen e fornisce supporto a più di 20 ospedali o centri sanitari in 11 governatorati yemeniti: Taiz, Aden, Ad Dhale, Saada, Amran, Hajjah, Ibb, Sana`a, Abyan, Shabwa e Lahj.