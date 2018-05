Yemen, Msf: sei morti e 72 feriti da raid coalizione su Sana'a -3

Roma, 8 mag. - Entrambi gli ospedali disponevano di scorte mediche fornite da Msf, ma con l'afflusso massiccio di feriti si sono esaurite rapidamente. Per questo Msf ha inviato forniture mediche supplementari ad entrambi gli ospedali, mentre uno psicologo ha fornito assistenza psicologica ai pazienti e alle loro famiglie presso l'ospedale di Al Gomhoury.

I feriti stavano svolgendo le loro normali attività quotidiane al momento dell'attacco. Shehab, uno studente di 17 anni, stava tornando a casa da scuola dove aveva appena terminato un esame. Ha perso molto sangue. Akram, uno spazzino di 19 anni, ha riportato ferite alla testa e alle orecchie. Dawood, un uomo, stava comprando medicine in una farmacia quando è stato colpito dall`attacco. Hussein, un ragazzo di 30 anni che lavora in un bar, ha ferite da schegge alla testa, a una mano e alla schiena. "Ero venuto a ritirare la mia indennità di trasporto per il lavoro, quando c`è stato l`attacco e sono rimasto ferito. Non so cosa sia successo al resto dei miei colleghi", racconta. (Segue)