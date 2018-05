Yemen, Msf: sei morti e 72 feriti da raid coalizione su Sana'a -2

Roma, 8 mag. - Secondo un'equipe medica di Msf che stava visitando uno degli ospedali al momento dell'attacco, i raid si sono verificati in rapida successione. Le vittime sono state immediatamente trasportate negli ospedali vicini, inclusi i due sostenuti da Msf, Al Gomhoury e Al Thawra. I referti medici riportano lesioni da schegge da moderate a critiche. Tra i morti c`è anche un bambino, tre i bambini feriti.

"Alcuni dei feriti sono arrivati in ambulanza, altri in moto", dichiara Abdulfatah Al-Alimi, referente medico di MSF a Sana'a, arrivato all'ospedale Al-Gomhoury poco prima del primo attacco. "Alcuni pazienti sono arrivati con un trauma cranico, altri avevano ferite da schegge sulle gambe. Abbiamo riscontrato ogni tipo di ferita. Ho visto anche una ragazza che cercava di entrare nel pronto soccorso. Non sapeva se avrebbe trovato suo padre vivo o morto".(Segue)