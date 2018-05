Yemen, Msf: sei morti e 72 feriti da raid coalizione su Sana'a

Roma, 8 mag. - Una serie di attacchi aerei lanciati ieri dalla coalizione guidata dall`Arabia Saudita e dagli Emirati sul centro di Sana'a, in Yemen, ha provocato un afflusso massiccio di almeno 72 feriti e 6 morti in due ospedali supportati da Medici Senza Frontiere (Msf). Lo rende noto un comunicato dell'organizzazione. Gli attacchi avevano come obiettivo gli uffici presidenziali, che si trovano in un`area affollata della città, a pochi passi da un hotel, farmacie, una banca e diversi negozi. Ancora oggi i medici di entrambi gli ospedali continuano a curare i feriti.

"Ancora una volta dei civili, compresi bambini, sono stati uccisi e mutilati perché si trovavano nel posto sbagliato nel momento sbagliato", ha dichiarato João Martins, capomissione di MSF in Yemen. "Nessuno dovrebbe vivere nella paura di essere bombardato in momenti normali della propria quotidianità. Ancora una volta vediamo vittime civili di attacchi aerei combattere per la vita negli ospedali". (Segue)