Leonardo, Cda approva la creazione di "Leonardo International"

Roma, 8 mag. - Via libera del Cda di Leonardo a "Leonardo International" con l'obiettivo di sostenere la rete commerciale del gruppo nel mondo.

"In linea con l`approccio 'One Company' - si legge nella nota sui conti del primo trimestre -, Leonardo sta trasformando la sua rete internazionale tramite la riorganizzazione e il consolidamento delle sue realtà all`estero, con l`esclusione dei mercati domestici (Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Polonia), con l`obiettivo di creare una singola ed unica entità legale in ciascun Paese, in grado di rappresentare l`offerta Leonardo, promuovere sul territorio le opportune intese con società terze, supportare il cliente lungo l`intero ciclo di vita dei programmi e sviluppare il business di Leonardo a livello globale".