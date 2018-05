Snam, Alverà: in I trimestre risultati positivi in linea con piano

Roma, 8 mag. - "I positivi risultati ottenuti nel primo trimestre sono in linea con gli obiettivi del piano e confermano il nostro impegno a garantire agli azionisti ritorni in crescita e sostenibili". Così l'ad di Snam, Marco Alverà ha commentato i risultati del primo trimestre.

"L`incremento dei ricavi, in particolare - ha spiegato - riflette l`aumento di valore delle nostre attività. Particolarmente significativa è stata la generazione di cassa, che ci ha permesso di ridurre l`indebitamento finanziario netto di 110 milioni di euro nonostante il pagamento dell`acconto del dividendo e la continua attività di share buy back. Abbiamo proseguito la nostra attività di investimento in tutta Italia ed esteso la nostra presenza nelle aree strategiche per lo sviluppo dei flussi di gas naturale con l`aggiudicazione al nostro consorzio della gara per la privatizzazione dell`operatore greco delle infrastrutture gas Desfa. Il nostro obiettivo strategico è rafforzare la presenza di Snam in Europa e nel Mediterraneo e sostenere il ruolo centrale del gas naturale per la sicurezza e la competitività degli approvvigionamenti e la decarbonizzazione".