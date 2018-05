Def, Fassina (LeU): obiettivi deficit irrealistici e pericolosi

Roma, 8 mag. - "Gli obiettivi 'tendenziali' di deficit indicati nel Def sono irrealistici e pericolosi per l'economia reale e il debito pubblico. È autolesionistico puntare al pareggio di bilancio nel 2020. Le regole del fiscal compact sono insostenibili. Gli obiettivi programmatici di deficit vanno alzati al 2% per il triennio di previsione al fine di rinviare al 2022 le clausole di salvaguardia e finanziare un programma di investimenti pubblici aggiuntivi per almeno un punto percentuale di Pil all'anno, in particolare nel Mezzogiorno. È necessario il sostegno alla domanda interna per dare ossigeno a micro e piccole imprese, commercio, artigianato e edilizia e a occupazione meno precaria e sfruttata". Lo afferma Stefano Fassina di Liberi e Uguali, componente della Commissione Speciale di Montecitorio, commentando l'audizione del Ministro Padoan.