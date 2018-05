Netanyahu: Iran vuole basi militari in Siria per distruggere Israele

Gerusalemme, 8 mag. - Il Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accusato l'Iran di voler dispiegare "armi molto pericolose" in Siria dove Teheran sostiene il regime per distruggere Israele. "Il regime a Teheran cerca adesso di dispiegare armi molto pericolose in Siria con l'obiettivo di distruggerci", ha dichiarato Netanyahu al termine di un summit trilaterale a Nicosia con il presidente cipriota Nicos Anastasiades e il Primo ministro greco Alexis Tsipras. Accusando l'Iran di voler "impiantare delle basi navali militari" e dei sottomarini nel Mediterraneo, ha detto: "questa è una minaccia palpabile per tutti noi".

Netanyahu ha affermato nelle ultime settimane che Israele non permetterà all'Iran di stabilirsi militarmente in Siria. Israele è stato accusato da Bashar al Assad di aver condotto dei raid sul suolo siriano, il 9 e 30 aprile, che hanno provocato la morte di militari iraniani e siriani. Lo Stato ebraico non ha rivendicato questi attacchi. Nella sua conferenza stampa, Netanyahu non ha menzionato l'accordo sul nucleare iraniano, di cui è un grande oppositore, e da cui oggi il presidente americano Donald Trump deve annunciare se gli Stati Uniti si ritirano o meno.