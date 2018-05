Turismo: al via nuova campagna comunicazione Astoi

Milano, 8 mag. - "La forza di questa campagna è quella di riuscire a comunicare, dopo tanti anni, quello che è il lavoro che abbiamo fatto quotidianamente e che ci contraddistingue da quando siamo nati e da ancora prima di internet e cioè l'affidabilità, il fatto che quello che raccontiamo è vero e tangibile e, soprattutto, supportare i clienti assistendoli in tutto il percorso della vacanza dando loro quella serenità che oggi non sempre è assodata come poteva essere quarant'anni fa". Lo ha dichiarato Nando Filippetti il presidente di Astoi, l'associazione che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano, commentando il lancio della campagna di comunicazione realizzata con Fondo Astoi e caratterizzata dall'hashtag #seigiainvacanzaquando per promuovere presso i consumatori l'utilizzo dei tour operator per organizzare le proprie vacanze. La campagna che ha un budget di circa un milione di euro ha una durata triennale e verrà veicolata attraverso tv (oltre metà degli investimenti), digital e carta stampata.

La campagna presenta diversi componenti di innovazione in quanto, per la prima volta, un'associazione di categoria comunica per raccontare il mestiere dell'organizzatore, estendendone i benefici all'intera filiera composta da oltre 8mila agenzie di viaggio in Italia. L'obiettivo è quello di raccontare chi sia e cosa fa un tour operator e far passare il messaggio che la buona riuscita di una vacanza è garantita solo se il consumatore si affida ad esperti e professionisti.