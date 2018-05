Cdm non esercita golden power su Trieste new holdco

Roma, 8 mag. - Il consiglio dei ministri ha deliberato di non essercitare i poteri di golden power "e di consentire il decorso dei termini temporali in relazione all`operazione di acquisizione del 100 per cento del capitale sociale della società Trieste New Holdco Denizcilik Ve Tasimacilik e delle sue controllate da parte della società Dfds.

Non eserciterà i poteri speciali neanche "in relazione all`operazione di fusione per incorporazione delle società INFRACOM ITALIA, KPNQWEST ITALIA, MC-LINK, BIG TLC e SIMPLE SOLUTIONS nella società IRIDEOS, (già 2iFIBER)".