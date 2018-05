Leonardo, Profumo: gli Elicotteri mostrano segnali di ripresa

Roma, 8 mag. - "I risultati del primo trimestre 2018 sono in linea con le attese e, come previsto, gli Elicotteri mostrano segnali di ripresa. Siamo focalizzati sull`esecuzione del Piano Industriale: abbiamo approvato la creazione di 'Leonardo International' con l`obiettivo di rafforzare la nostra presenza sui mercati esteri, facendo leva sul modello «One Company», per garantire una presenza unitaria nei confronti dei clienti e di tutti gli stakeholders". Lo afferma Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, a commento dei risultati del gruppo nel primo trimestre.