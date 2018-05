Wind Tre sigla partnership con Xiaomi

Roma, 8 mag. - Wind Tre e Xiaomi hanno siglato una partnership per proporre gli smartphone e i prodotti IoT di Xiaomi nei negozi Wind e nei 3 Store.

L`accordo - informa un comunicato - si inserisce nell`ambito della recente alleanza strategica tra il Gruppo CK Hutchison, azionista al 50% di Wind Tre, e Xiaomi per la vendita di una gamma di smartphone e di prodotti IoT e lifestyle in tutte le divisioni telecom e retail di CK Hutchison nel mondo. Grazie a questa partnership, l`azienda guidata da Jeffrey Hedberg è il primo operatore in Italia a offrire ai propri clienti, attraverso i brand Wind e 3, gli innovativi prodotti di Xiaomi.

Per Jeffrey Hedberg, Amministratore Delegato di Wind Tre, "il nostro accordo con Xiaomi è un`ulteriore conferma della strategia di Wind Tre volta a costruire partnership con aziende di alta tecnologia che supportano l`innovazione digitale e la differenziazione di mercato per i nostri clienti. Il portafoglio di smartphone di Xiaomi, infatti, offre una qualità eccellente con un design eccezionale a prezzi competitivi, che ci consentono di proporre bundle innovativi e di grande valore. Inoltre, questa partnership", conclude Hedberg, "rafforza la capacità di Wind Tre di cogliere le interessanti opportunità dell`ecosistema IoT per differenziare le nostre offerte, sia per la casa che per l`ufficio".

Wang Xiang, Senior Vice President di Xiaomi, dichiara: "Siamo entusiasti di vedere i nostri smartphone e prodotti del Mi Ecosystem presenti nei negozi italiani online e offline di Wind e di 3, a seguito della partnership globale tra Xiaomi e CK Hutchison. Dal momento che stiamo espandendo la nostra impronta globale in Europa occidentale, ritengo che la nostra mossa congiunta di portare una vasta gamma di prodotti di alta qualità e ben progettati a prezzi accessibili e onesti, in Italia, sarà accolta calorosamente dai clienti locali".

Wind Tre mette a disposizione, presso i propri negozi e nello store online, gli smartphone Xiaomi Mi MIX 2 e Redmi 5 Plus, anche in abbinamento alle offerte dei brand Wind e 3.