Migranti, Gasparri (Fi): bsta sbarchi sull enostre coste

Roma, 8 mag. - "Basta sbarchi, altro che più immigrati come ha detto Gentiloni. Ricomincia un grave, illegale, intollerabile traffico di clandestini alimentato dall`attivismo delle Ong. La confusione politica del momento sta riportando l`Italia ai disastri del passato. Bisogna lasciare operare la guardia costiera libica, mentre parlamentari della sinistra italiana con le Ong promuovono personalmente iniziative che incoraggiano i trafficanti di persone e ne alimentano le lucrose attività. Il tema sicurezza-immigrazione è centrale nella vita italiana. Bisogna procedere al più presto a espulsioni in massa ed esigere dalle istituzioni europee sostegno in questa direzione, non esortazioni retoriche all`accoglienza". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia.