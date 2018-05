Def, Boccia: no manovra correttiva, Paese solido

Roma, 8 mag. - "Veniamo da 15 trimestri di crescita consecutivi, cosa non scontata visto il quadro di partenza della scorsa legislatura, con il Paese in recessione. La scorsa Legislatura partì con l'Italia a -2,8%. Oggi i conti dello Stato sono in ordine e il Paese è solido. Parlare, in queste condizioni, di esigenza di una manovra correttiva è sbagliato, oltre che scorretto nei confronti degli stessi conti pubblici del Paese". Così Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione Speciale alla Camera, nel corso dell`audizione del ministro dell`Economia Padoan sul Def.