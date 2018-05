Roma, 8 mag. - "Per una questione di lealtà non saremo noi a distinguerci dalla coalizione, pensiamo che non ci siano le condizioni per votare un governo neutrale". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervistata dal Tg3.

"Forza Italia - ha aggiunto - è pronta alle elezioni ma ci limitiamo a far notare che il voto a luglio non favorirebbe la partecipazione".